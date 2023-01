Príncipe Harry assume ter material suficiente para outro livro: Não me perdoariam

15/01/2023 | 14:10



A autobiografia de Príncipe Harry, Spare, foi lançada oficialmente na ultima terça-feira, dia 10, batendo recorde de vendas. Mas segundo o duque de Sussex, as informações cortadas do best seller renderiam mais um livro.

- O primeiro rascunho era diferente. Eram 800 páginas e agora caíram para 400 páginas. Poderiam ter sido dois livros, coloque dessa forma. E a parte difícil foi tirar as coisas., disse em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

Harry afirmou que as informações cortadas seriam sobre o relacionamento com o seu irmão, William e seu pai, atual Rei Charles III.

- Algumas coisas aconteceram, especialmente entre mim e meu irmão, e até certo ponto entre mim e meu pai, que simplesmente não quero que o mundo saiba. Porque eu acho que eles nunca me perdoariam.

Eita! Clima tenso entre os brothers.