Simone Mendes se diverte com Zaya comendo açaí e dispara: - Não vou deixar passar vontade

15/01/2023 | 12:11



Simone Mendes é uma mãe babona e está sempre compartilhando os momentos mais fofos de sua caçula, Zaya que completa dois anos de idade em fevereiro. No último sábado, dia 14, a cantora filmou a filha sentada comendo um pouquinho de açaí. No registro, Zaya aparece com a boca suja do alimento, mas se divertindo com a colher.

Uma fofura, né? Mas como uma mãe preocupada, Simone decidiu questionar aos fãs se isso poderia fazer mal à pequena.

- Comprei um açaízinho. Aí ela viu e ficou pedindo. Gostou, dei um pouquinho. Tem nada não, né? Em nome de Jesus. Poder não pode, né? Mas, acontece. Tomou minha colher e, aí, como é que faz? Deixa o menino passando vontade? Não vou deixar passar vontade.

Em seguida, a cantora relembra que quando era criança, ingeria terra e nunca ficou doente por isso.

- Ela come açaí e eu comia terra e estou bem aqui, vivinha, contando história pra vocês. Ai, ai, era bom.