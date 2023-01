Após publicações enigmáticas, Graciele Lacerda aparece com look transparente durante show de Zezé Di Camargo

15/01/2023 | 12:10



Depois de compartilhar algumas postagens um tanto quanto enigmáticas nas redes sociais, parece que Graciele Lacerda está tocando normalmente a vida e apareceu na noite do último sábado, dia 14, para prestigiar o show de seu amado, Zezé Di Camargo.

A bonitona simplesmente decidiu sair de casa para arrasar no evento intitulado Rústico que nada mais é do que um projeto solo do cantor sertanejo, e para a noite mais brilhante, Graciele Lacerda usou um look todo transparente.

Isso mesmo, e ela chamou a atenção de todos ao aparecer com um vestido transparente de renda bordada, cabelos presos, maquiagem bem marcada e, claro, encantou também a todos. Vale lembrar que o projeto marca uma nova fase na carreira de Zezé Di Camargo.