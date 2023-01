Hellmann vê necessidade de reforços na Vila: 'Precisamos de um grupo forte'

15/01/2023 | 11:45



Depois de uma estreia com vitória no Campeonato Paulista em noite de homenagens a Pelé, o técnico Odair Hellmann já deixou claro para a torcida e também para diretoria que o Santos precisar se reforçar para conseguir títulos na temporada 2023.

O treinador destacou a importância de vencer jogando em casa, mas disse estar ciente do processo de reformulação que o futebol do clube vive. "No futebol de hoje, com um calendário apertado e muitas competições, precisamos ter um grupo forte e não apenas um time. Precisamos estar fortes para encarar os adversários", comentou o treinador.

O triunfo, que veio de virada sobre o Mirassol mostrou ao treinador alguns ajustes que precisam ser feitos. No entanto, ele considera esse processo uma etapa natural.

"Tivemos problemas e evoluímos dentro do jogo. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas buscamos o equilíbrio dentro da partida. No futebol, diante das cobranças, é sempre importante corrigir os erros ganhando as partidas", comentou o treinador.

O Santos volta a jogar pelo Campeonato Paulista nesta quarta, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O treinador vai avaliar o estado físico do elenco para iniciar a preparação da equipe nesta segunda.

Sobre o Paulista, apesar de não estar cotado entre os favoritos ao título, ele prevê uma disputa equilibrada. "Tivemos problemas, mas o Palmeiras, que é o atual campeão, também teve. Vai ser um torneio bem disputado", disse.