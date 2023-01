Arteta prega cautela sobre volta de Gabriel Jesus: 'Mais grave do que parecia'

15/01/2023 | 10:59



O atacante Gabriel Jesus, um dos principais nomes do Arsenal, acabou virando assunto mesmo com sua ausência do time por motivo de contusão neste início de 2023. Mikel Arteta, seu treinador no clube inglês, falou sobre a gravidade da situação e disse que o seu retorno aos gramados deve demorar mais que o previsto.

"Foi uma lesão grave e a sua volta deve ser um pouco mais longa do que esperávamos. Tenho certeza de que o Gabriel vai fazer de tudo para encurtar esse período, mas vamos sentir falta dele por um tempo", afirmou o treinador espanhol.

Peça importante no esquema da equipe, Jesus se machucou na partida da seleção brasileiro contra Camarões, em jogo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Ele machucou o menisco e sofreu lesão parcial do ligamento colateral do joelho.

Fora de combate, o atleta revelado pelo Palmeiras logo iniciou tratamento intensivo após a contusão no Mundial para apressar o seu retorno ao time inglês visando a temporada 2023.

O Arsenal vem cumprindo campanha irretocável no Campeonato Inglês e lidera a competição de forma isolada deixando para trás na classificação dois dos mais tradicionais rivais ingleses: O Manchester City e o Manchester United.