Eliana curte férias e posa nas redes sociais agarradinha na filha Manuela

15/01/2023 | 10:11



Muitos famosos acabaram aproveitando as festas de fim de ano e juntando o tempo com as férias, o que é o caso de Eliana que está curtindo uns dias ao lado dos filhos. Anteriormente, a apresentadora até chegou a encantar os fãs ao postar uma foto ostentando um super corpão de biquíni.

E ainda curtindo as férias no litoral, Eliana voltou a postar no último sábado, dia 14, em suas redes sociais e apareceu super agarradinha em sua filha - a pequena Manuela, que é fruto do casamento da apresentadora com o direitor, Adriano Rocco.

Na foto postada no Instagram, as duas estão super abraçadas e Manuela parece ter surgido após um mergulho no mar. A mamãe que é super coruja, aproveitou o momento para se derreter pela filha na legenda da publicação:

Tenho que aproveitar, Arthur já está grandinho curte trocar umas ideias,é muito carinhoso mas não fica mais grudado com a mãe. Manu ainda é meu chicletinho. Que bom, pois só de pensar que o tempo voa, e logo logo eles vão voar, meu coração já se enche de saudade mas tbm de orgulho. Então, enquanto posso eu grudo mesmo, beijo muito, curto o que posso ao lado deles. Essas férias são muito importantes pra nós.