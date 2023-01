De olho no Real Madrid, Klopp expõe fase do Liverpool: 'Estamos um ponto abaixo'

15/01/2023 | 09:50



Ainda sem vencer na temporada 2023, o Liverpool trabalha para tentar encontrar o melhor futebol de olho no grande desafio que terá já no mês que vem pela Liga dos Campeões: enfrentar o poderoso Real Madrid pelas oitavas de final. A derrota para o Brighton por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês, fez o técnico Jürgen Klopp usar tática do choque para sacudir seus jogadores em busca de uma reação.

"Então, sim, isso nos coloca em um ponto abaixo neste momento", afirmou o treinador que já começa a trabalhar contra o tempo para recuperar o time visando as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O duelo entre as duas equipes já tem data marcada. No dia 21 de fevereiro, o primeiro confronto acontece na casa do time inglês. A volta, em partida que define a classificação, vai ser disputada no dia 15 de março, no Santiago Bernabéu.

O treinador alemão disse ser o responsável pelo momento da equipe, mas classificou a atuação deste sábado como decepcionante. "Honestamente, não me lembro de um jogo pior. Escalar o time, optar pelas táticas certas é minha responsabilidade. Temos trabalhar para mudar isso", disse.

Enquanto o Real Madrid briga pela liderança do Campeonato Espanhol com o Barcelona, o Liverpool sequer venceu em 2023. Em três jogos, a equipe acumulou duas derrotas (3 a 1 para o Brentford e 3 a 0 para o Brighton) e ainda um empate de 2 a 2 com o Wolverhampton.

No Campeonato Inglês, a situação é ainda mais preocupante. O time ocupa a posição intermediária na classificação com 28 pontos e observa de longe a briga dos rivais Arsenal, Manchester City e Manchester United no pelotão de cima da tabela.