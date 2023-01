Viih Tube revela motivo de ter se afastado das redes sociais

15/01/2023 | 09:11



Viih Tube anda com altos e baixos dos hormônios por conta da gravidez e sempre foi acostumada a atualizar cada passo que dava em sua vida nas redes sociais para os fãs acompanharem e até mesmo ficarem opinando sobre sua vida.

Agora, com a gestação, a influenciadora deu uma leve sumida das redes, e claro, os fãs começaram a notar e se preocuparam com a ausência dela. Viih Tube então decidiu postar alguns Stories explicando o motivo do sumiço.

Vim aqui falar com vocês, eu tô meio sumidinha esses dias, aparecendo menos porque eu tô numa fase, assim, da gravidez em que você começa a inchar muito. Eu sinto meu rosto muito inchado, meu olho muito inchado, meu pescoço, meu braço, minha barriga, minha perna, minha panturrilha, o pé, a mão, tudo muito inchado! E aí, a autoestima vai lá embaixo. Eu tô naquela fase em que tô me sentindo horrorosa. Não tô me sentindo bonita. Antes, eu aparecia aqui sem filtro, desarrumada e falava ah, tô nem aí, me acho bonita, tô me sentindo bem pra postar. Agora, não tô me sentindo bem pra vir aqui postar, sem filtro ou como eu fazia antes.

Esclarecendo que esse momento está passando e faz completamente parte da espera do bebê, Viih Tube continuou o assunto.

E aí, eu tô comentando isso com vocês porque estou realmente sem aparecer muito aqui. E eu tê nesses dias, assim, que eu olho no espelho e fico [pensando] meu Deus, sabe? Acho que são fases da gravidez, faz parte do processo também. O corpo muda muito, a gente muda muito e também dos hormônios que ficam uma confusão.

Vale lembrar que a ex-BBB está esperando por Lua, fruto da relação dela com Eliezer.