Juliano Cazarré publica foto com Maria Guilhermina e revela que essa é a primeira vez que consegue pegar a filha no colo desde o nascimento

15/01/2023 | 09:11



Como você vem acompanhando, Juliano e Letícia Cazarré já comentaram várias vezes em suas redes sociais que a filha mais nova do casal, Maria Guilhermina, segue internada desde e que já precisou passar por algumas cirurgias em decorrência de uma doença congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein.

Papai e mamãe estão sempre presentes na UTI ou até mesmo dentro do quarto para dar suporte para a pequena, e durante o último sábado, dia 14, Juliano Cazarré postou uma foto em suas redes sociais e revelou que essa é a primeira vez que consegue pegar a filha no colo desde que ela nasceu.

Hoje eu ganhei um colinho. Um colinho do meu papai. Colinho bom, de barriga com barriga. Pela primeira vez desde que nasci. E foi tanto xamêgo nesse colinho. Tanto amor, cafuné e carinho. Que sem perceber adormeci nos braços, no colo, do meu papai.