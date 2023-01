Karol Conka fala sobre participação e rejeição no BBB21: Eu também me odiei

15/01/2023 | 09:10



Se você é um grande admirador de reality show deve lembrar que Karol Conka participou do BBB21 e foi altamente polêmica dentro do confinamento por conta de algumas discussões e posicionamentos que teve com Lucas Penteado.

Anos se passaram, a carreira foi retomada muito aos poucos e hoje em dia a cantora consegue falar até um pouco sobre o assunto. Em entrevista ao Altas Horas, Karol Conka falou sobre como se sente hoje em dia depois de ter sido rejeita pelo público.

Eu fiz a terapia que o Brasil me pediu. Eu me tratei. Fui pegando todos os ensinamentos e foi muito interessante me ver naquela posição. Eu também me odiei, eu também acabei me cancelando. A pior rejeição que eu poderia sofrer era a minha comigo mesma. Então eu entendi todo esse processo.

Mas diferentemente do que você pode imaginar, a rapper até contou que se rolasse outro convite, ela super voltaria ao confinamento.

Eu sou muito grata pela experiência. Não me arrependo de ter entrado no Big Brother. E também pretendo entrar com 50 anos. Vocês querem a vovocita?

Vale lembrar que Karol deixou o BBB21 com 99,17 por cento dos votos, batendo então o recorde de rejeição do programa.