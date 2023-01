Memphis Grizzlies emplaca nona vitória seguida na NBA sob comando de Ja Morant

15/01/2023 | 08:53



Com uma campanha digna de elogios, o Memphis Grizzlies segue "imparável" na NBA. O time alcançou sua nona vitória consecutiva ao superar o Indiana Pacers por 130 a 112 comandados pela boa exibição de Ja Morant.

O armador fez 23 pontos, deu dez assistências e ainda deixou a sua marca com uma bela enterrada no duelo com o Pacers. "Finalmente consegui (a enterrada). Acho que era o que todos estavam esperando", comentou o armador que foi o capitão do Memphis no duelo.

Satisfeito com o bom momento da equipe, o técnico Taylor Jenkins evitou o clima de euforia, mas admitiu que seus comandados estão correspondendo em quadra.

"Não estamos jogando um basquete perfeito. Mas encaramos o desafio que se apresentou de uma forma diferente e os nossos rapazes mantiveram o curso para conseguir essa sequência de vitórias", comentou o treinador.

O espanhol Santi Aldama também foi destaque ao terminar o confronto com 17 pontos, quatro rebotes, uma assistência e ainda dois roubos de bolas. Pelo lado do Pacers, o dominicano Chris Duarte foi quem brilhou. Mesmo sem conseguir impedir a derrota, ele assinalou 25 pontos, pegou três rebotes e deu ainda três assistências.

Quem também vem engatando uma sequência de vitórias é o Boston Celtics. Na madrugada deste sábado, a franquia fez mais uma vítima ao superar o Charlotte Hornets por 122 a 106 sacramentando o sexto triunfo seguido.

Malcolm Brogdon fez 30 pontos e ditou o ritmo do time. "Temos jogadores que são realmente bons neste time e temos de manter essa mentalidade. Nossa equipe apresenta um basquete de profundidade", afirmou após a partida.

Mas se o Celtics estão embalados pela sequência de vitórias, o Charlotte Hornets tenta detectar os problemas para sair deste mau momento. O time acumulou o quarto revés consecutivo. "Eles foram fantásticos e jogaram o suficiente para vencer. Precisamos trabalhar para mudar isso", falou Steve Clifford, comandante do Hornets.

Também pela rodada deste sábado, o Portland Trail Blazers contou com a boa atuação de Damian Lillar para vencer o Dallas Mavericks por 136 a 119. A vitória marcou o fim de uma sequência de cinco derrotas seguidas no torneio.

Já o Miami Heat não deu chances ao Millwaukee Bucks. Inspirado pelos 27 pontos de Gabe Vincent, a franquia bateu o rival por 111 a 95. No jogo mais equilibrado desta jornada, o Philadelphia 76ers passou apertado pelo Utah Jazz. Depois de liderar o primeiro quarto com uma vantagem de 20 pontos, com boa performance de Joel Embiid (30 pontos e sete rebotes), os Sixers permitiram a reação do rival, mas garantiram o resultado positivo vencendo o jogo por 118 a 117.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Miami Heat 111 x 95 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 106 x 122 Boston Celtics

Indiana Pacers 112 x 130 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 103 x 114 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 110 x 102 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 117 x 118 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 136 x 119 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x New York Kincks

LA Clippers x Houston Rockets

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers