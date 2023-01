Corinthians leva virada do Sport em 10 minutos e está eliminado da Copa São Paulo

14/01/2023 | 22:38



O sonho do Corinthians em conquistar o título da 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou. Dono de dez títulos e maior campeão do torneio, o clube paulista acabou eliminado ao perder para o Sport, por 2 a 1, de virada. O jogo foi realizado neste sábado à noite na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Agora, o Sport terá o Cruzeiro pela frente nas oitavas de final, que mais cedo eliminou o Cuiabá ao vencer por 2 a 1.

Mais uma vez contando com o apoio da torcida, o Corinthians saiu na frente aos 11 minutos com Felipe Augusto, de cabeça. O jogo equilibrado do primeiro tempo, contudo, se transformou em pressão na fase final. O Sport foi para cima e conseguiu a virada em 10 minutos.

O empate foi marcado por Fábio, aos 20 minutos, quando a bola ficou quicando dentro da área e o pernambucano pegou a sobra para encher o pé. A virada saiu dez minutos depois, aos 30, com Nassom, de cabeça. Depois disso, o nervosismo tomou conta dos corintianos, que ficaram apelando para chuveirinhos com o zagueiro Alemnão como centroavante e não conseguiram o empate.

Outros destaques ficaram para Cruzeiro, que fez 2 a 1 no Cuiabá, e o Athletico-PR que buscou virada sobre o Grêmio, por 3 a 2, após sair em desvantagem de 2 a 0. Já o Fluminense foi surpreendido pelo Goiás, por 2 a 1, e também acabou eliminado. Assim como o Avaí, que perdeu para o modesto Floresta-CE.

Confira os resultados deste sábado:

Goiás 2 x 1 Fluminense

Avaí 1 x 2 Floresta-CE

Cuiabá 1 x 2 Cruzeiro

Novorizontino 0 (4) x (3) 0 Coritiba

Athletico-PR 3 x 2 Grêmio

Chapecoense 1 x 2 Mirassol

Sport 2 x 1 Corinthians