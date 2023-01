Região aposta em atrativos turísticos

Joyce Cunha



15/01/2023 | 05:11



Neste período de férias de verão, o Grande ABC evidencia o potencial de seus espaços turísticos – naturais, culturais e de lazer – para conquistar moradores das sete cidades e de outras áreas do Estado. Empreendimentos públicos e particulares apostam em programações de lazer, descontos especiais e novos atrativos para aumentar o fluxo de visitantes, que tende a ser maior entre os meses de dezembro e janeiro.

De acordo com as prefeituras, espaços turísticos de Santo André (Vila de Paranapiacaba), São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires receberam, em 2022, por volta de 670 mil pessoas. São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra não forneceram dados.

Àqueles que buscam novidades e opções de passeio na região, o Parque Caminhos do Mar, que integra o Parque Estadual da Serra do Mar, entregou, no fim do último ano, a revitalização do Pouso de Paranapiacaba. Este é o primeiro de sete monumentos históricos situados ao longo da antiga Estrada da Maioridade (ligação de São Bernardo a Cubatão) erguidos há 100 anos em homenagem ao centenário da Independência do Brasil.

Mais do que conhecer os ambientes internos do Pouso, os visitantes também podem curtir o recém-inaugurado Café 1922. A Parquetur, gestora do Parque Caminhos do Mar, abriu a visitação gratuita até este primeiro monumento. A partir dali, é necessário ingresso para percorrer a Calçada do Lorena, caminho utilizado por Dom Pedro 1º e suas tropas, além das trilhas ecológicas e demais monumentos à Independência.

Até 31 de janeiro, os ingressos têm valor promocional, com 50% de desconto - R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O local conta com estacionamento e outros serviços. Informações podem ser obtidas no site do Parque (caminhosdomar.com.br).