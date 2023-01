Número de procurados pela Justiça sobe 11,5% nos últimos seis meses

Heitor Mazzoco e Joyce Cunha



15/01/2023 | 01:45



O número de pessoas procuradas pela Justiça no Grande ABC cresceu 11,5% nos últimos seis meses. O volume de mandados de prisão expedidos na região saltou de 1.838, em julho de 2022, para 2.048, neste mês. Os dados são do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Se por um lado as determinações para prisão cresceram, dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado) apontam que também houve elevação, de 12,5%, no cumprimento de ordens judiciais, de 1.879 em 2021 para 2.113 em 2022. Os indicadores de prisões, ou apreensões de infratores menores de 18 anos, referem-se aos períodos de janeiro a novembro de cada ano.

Na região, o município com o maior número de pessoas sendo procuradas pela Justiça é São Bernardo (726), seguido por Santo André (494) e Diadema (389). A ordem mais antiga, de acordo com o sistema do CNJ, é de São Bernardo, expedida pelo judiciário em 8 de janeiro de 2009.

A alta no volume de mandados pendentes, segundo especialista ouvido pelo Diário, pode ser atribuída à combinação de fatores. “Temos um número crescente de cometimento de crimes. Os reflexos disso fazem eco nos mandados de prisão. São infratores da lei condenados por alguma prática que acabam tendo o mandado de prisão decretado e, infelizmente, por conta do efetivo ser aquém do que necessitaria, dificulta seu cumprimento”, analisa o especialista em direito criminal e segurança pública, Emerson Tauyl.

“Atrelado a isso, parece que se criou uma política de desencarceramento. Temos notícia de pessoas que praticaram crime de natureza considerada grave moralmente e são colocadas em liberdade. Não conseguimos definir o propósito, se por conta do inchaço no sistema prisional, condições socioeconômicas, ou outras”, pontua.

Os resultados das ações policiais, na avaliação da SSP, contribuem para a elevação de ordens emitidas pelo judiciário. “A expedição de um mandado de prisão pela Justiça é resultado de todo um trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil para se chegar à identificação e autoria de um crime. Após a expedição, o mandado pode ser cumprido por todas as forças de Segurança Pública, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e as Guardas Municipais”, destacou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública estadual.

Além dos resultados de prisões efetuadas na região entre janeiro e novembro de 2021 e 2022, a SSP ressaltou que, nos 11 primeiros meses de último ano, 56.572 pessoas foram presas através de mandados de prisão no Estado.

Apesar dos resultados, Tauyl enfatiza a necessidade de ampliar o alcance do trabalho das forças de segurança para o cumprimento das ordens de prisão. “A gente precisa ter efetividade para que os infratores da lei possam cumprir sua dívida com a sociedade”.

A Secretaria da Segurança Pública esclareceu que, entre as medidas adotadas, “fomenta a formação e pesquisa dos policiais Civil, Militar e Técnico-Científicos” e que, inclusive, também “estimula e custeia cursos de especialização fora do País”.