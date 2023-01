Santo André estreia com vitória sobre o Guarani no Bruno Daniel

Da Redação



14/01/2023 | 18:20



O Santo André venceu o Guarani em casa na tarde deste sábado, 14, por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel.

O gol do Ramalhão foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo pelo experiente Gerson Magrão, que já teve passagens por Cruzeiro, Santos e Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O veterano de 37 anos aproveitou o cruzamento de José Hugo e cabeceou sem marcação no canto esquerdo do goleiro do Bugre, que saltou de mão trocada, mas não conseguiu alcançar.

O time do Grande ABC controlou o jogo no primeiro tempo, mas sofreu alguns sustos na etapa final. Logo no início, o atacante Derek cabeceou a bola no travessão e quase empatou para o Guarani. O técnico do Santo André, Vinícius Bergantin, fez alterações para frear a reação do time visitante e conseguiu equilibrar mais a partida. No entanto, o Ramalhão perdeu força ofensiva e passou o resto do jogo se defendendo. O Bugre tentou pressionar na reta final, mas parou na forte defesa andreense e não conseguiu finalizações claras.

Além da vitória, o Santo André também estreou o novo uniforme para a temporada 2023. Com o trunfo sobre o time de Campinas, o Ramalhão conquista os três pontos e empata com o São Bernardo na liderança do grupo, que ainda conta com Portuguesa e Palmeiras.

O próximo compromisso do time andreense é na próxima terça-feira, 17, contra o São Bento, em Sorocaba.