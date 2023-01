Camilla de Lucas se assusta com conta de água no valor de 24 mil reais

14/01/2023 | 16:10



Parece que o começo do ano de 2023 para Camilla de Lucas foi com a cabeça quente. Tudo porque a influenciadora dividiu com seus fãs e seguidores nas redes sociais, que a conta de água de suas duas casas chegaram no valor de 12 mil reais cada uma.

E assim como para qualquer pessoa, a influenciadora ficou de cara com o valor super algo porque, segundo ela, as contas costumavam vir no valor máximo de 300 reais. E diferentemente do que as pessoas podem imaginar, Camilla não gastou água o suficiente para que essas contas somadas ficassem em 24 mil reais.

Nos Stories, a ex-BBB revelou que o condomínio onde mora passou por uma pequena troca de hidrômetro e que depois de toda essa manutenção, as contas tiveram esse aumento exorbitante.

Brasileiro não tem um dia de paz. Gente, minha conta de água vem 300 reais. Aí vieram aqui, fizeram uma troca de hidrômetro, e do nada, recebo duas contas de 12 mil reais cada. Depois da troca do hidrômetro, 12 reais duas contas. E milagrosamente, minha conta de janeiro veio 300 reais. Aí o que eu pensei: pode ser um vazamento, e chamei um bombeiro hidráulico e não achou vazamento. Pedi uma segunda opinião, chamei o bombeiro e nada de vazamento. Eu ligo, ligo, ligo e ninguém resolve. Vou ter que me deslocar até lá pra falar que não vou pagar. Aí eu descubro que cortaram minha água? Ah, meu bem! Vai ter processo! Porque não tem vazamento, minha conta vem trezentos reais, porque as outras vieram cada uma doze mil?

Depois desse susto imenso, Camilla de Lucas contou que a empresa assumiu completamente o erro e alegou que a leitura do hidrômetro novo estava toda errada.

O rapaz da empresa de água veio aqui ontem e falou que a leitura está errada. Olha gente, é babado? Eu vou lá, peguei tudo, e vou lá. Não gasto água pra nada, só pra tomar banho. Vou ter que ficar fedida?