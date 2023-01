Luiz Fernando entra na onda do BBB 23

Da Redação



14/01/2023 | 14:52



Não tem jeito: chega o começo do ano e muita gente já começa a especular quem serão os participantes da próxima edição do Big Brother Brasil. Ainda que os nomes tenham sido anunciados pela Rede Globo nesta semana, o fato é que o assunto gera muitos memes nas redes. E, claro, os políticos não ficam de fora. Quem entrou na brincadeira foi o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que até simulou como seria sua apresentação para entrar na casa. Ainda que o parlamentar seja reconhecido pela sua habilidade na articulação política e considerado muito afável, a pergunta que fica é como ele se sairia no chamado jogo da discórdia. Também a dúvida em que momento ele seria o líder da turma, e qual seria estratégia de voto.

Bastidores

Nardini em pauta

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) esteve ontem com o secretário-executivo de Saúde do Estado, Caio Leonardo Amaral, para tratar de demandas do município no setor. Entre os temas, a manutenção do convênio de repasse ao Hospital Dr. Radamés Nardini, a ampliação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e a carreta da mamografia. Segundo, as demandas foram muito bem recebidas. Bom para Mauá.