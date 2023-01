Girona vira o jogo no segundo tempo e complica a situação do Sevilla no Espanhol

14/01/2023 | 14:44



O Girona aproveitou o mando de campo e também o apoio de sua torcida para conseguir uma boa vitória de 2 a 1 sobre o Sevilla neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. O resultado foi importante para afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Com o triunfo, o time do técnico Michel chegou aos 21 pontos e ocupa posição intermediária na classificação. Já os comandados de Jorge Sampaoli vive situação complicada está na parte de baixo da tabela e segue com 15 pontos.

Na próxima rodada do Espanhol, o Sevilla vai ter pela frente o Cádiz no sábado. O Girona encara o Villarreal no domingo.

A impressão, porém, era de que o Sevilla conseguiria um resultado positivo mesmo jogando como visitante. Logo aos 13 minutos, Rakitic marcou de cabeça e fez 1 a 0 em um belo lance.

A reação do Girona aconteceu somente na volta do intervalo. Stuani foi lançado em profundidade por Toni Villa, conduziu a bola com frieza e só escolheu o canto para empatar o confronto o início da etapa complementar.

A partida ficou dramática com as duas equipes em busca do gol da vitória. O time da casa, porém, acabou virando o jogo no fim. Aos 43 minutos, Herrera recebeu a bola na entrada da área e, com uma cavadinha, encobriu o goleiro para definir o triunfo de 2 a 1.

Mais cedo, o Rayo Vallecano venceu o Valladolid fora de casa por 1 a 0 e melhorou a sua situação na tabela de classificação. O gol que selou o resultado foi anotado por Isi Palazon em chute de fora da área.

Com os três pontos, o Rayo Vallecano chega aos 26 pontos contra os 17 do Valladolid, que segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os dois times voltam a campo pelo Campeonato Espanhol.

Disposto a manter o embalo, o Rayo Vallecano recebe o Real Sociedad no sábado. Já o Valladolid entra em campo na segunda-feira e busca a reabilitação urgente dentro da competição enfrentando o Almería em seu estádio.