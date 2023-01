Bem-vindo à razão, Guto

Do Diário do Grande ABC



14/01/2023 | 14:38



Uma lufada de bom senso atingiu o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). Menos de um mês após anunciar a intenção de retirar a cidade que governa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, acompanhando Orlando Morando e José Auricchio Júnior, tucanos que administram São Bernardo e São Caetano, respectivamente, o ribeirão-pirense admite a possibilidade de rever sua decisão – que a este Diário, como dito à época, soou imatura. Em recente visita ao presidente da instituição, Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, Guto reconheceu a importância do colegiado para o desenvolvimento conjunto das sete cidades e confessou a disposição de permanecer no grupo. A regionalidade agradece.

Guto Volpi se torna, assim, o primeiro dos três prefeitos que se posicionaram contra o valor do Consórcio a reconhecer que estava equivocado. Em entrevista a este jornal, ontem, o chefe do Executivo ribeirão-pirense disse que a instituição “tem uma importância muito significativa para o Grande ABC”. As conquistas obtidas pela região graças ao trabalho do colegiado – o que inclui as verbas estaduais para a conclusão do Hospital Santa Luzia, em Ribeirão Pires – endossam a declaração. Certamente o mesmo se aplica a São Bernardo e São Caetano, cujos administradores deveriam seguir o bom exemplo do colega e abandonar a ideia de fragilizar a regionalidade por meio de atitude intempestiva.

Criado nos anos 1990 com o objetivo de planejar, articular e definir ações conjuntas, o Consórcio já demonstrou sua influência junto a governadores e a presidentes da República, que, por meio dele, liberaram verbas e projetos ao Grande ABC. Apesar disso, a unidade do colegiado sempre esteve ameaçada pelas disputas políticas – especialmente depois que o bélico Orlando Morando ascendeu ao Executivo são-bernardense, em janeiro de 2017. É lamentável. Homens públicos passam, diferentemente das instituições democráticas, que nasceram para ser perenes. Todos os prefeitos deveriam ter consciência disso, ainda que tardiamente, como demonstra Guto Volpi. Bem-vindo à razão.