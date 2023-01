Mariana Ximenes está confirmada para uma série da Globoplay

14/01/2023 | 14:11



Mariana Ximenes conseguiu descansar bem durante as festas de fim de ano porque parece que 2023, pelo menos o começo dele, vai ser bem agitado para a atriz. Caso você não saiba, a atriz está escalada para participar da nova novela das seis, da Rede Globo - Amor Perfeito.

Além disso, segundo informações de Patrícia Kogut, do O Globo, a artista também foi convidada para participar de uma série no Globoplay intitulada Veronika, que começa a ser gravada apenas no dia 6 de fevereiro.

No seriado, Mariana vai viver uma delegada e a produção vai contar a trajetória de uma advogada negra, criada na favela e que acaba se envolvendo com o crime organizado. O protagonismo de Veronika será de Roberta Rodrigues, que já perdeu mais de dez quilos para o papel.