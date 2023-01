São Bernardo vence a Inter de Limeira na estreia do Paulistão

Da Redação



14/01/2023 | 13:10



O São Bernardo FC derrotou a Inter de Limeira na manhã deste sábado, 14, por 3 a 0, em Limeira, na estreia do Campeonato Paulista Série A1 2023.

Os gols do Tigre foram marcados por Chrystian Barletta, aos sete minutos do primeiro tempo, Alex Reinaldo, aos 34 do segundo tempo, e Léo Jabá, aos 40 da etapa final. A equipe do Grande ABC dominou quase todo o jogo e sofreu poucos sustos. O goleiro Alex Alves foi pouco exigido e fez apenas uma defesa na partida.

Com a vitória, o São Bernardo conquista os três pontos e larga na frente no Grupo D, que ainda conta com Palmeiras, Santo André e Portuguesa.

O próximo compromisso do Tigre é na quarta-feira, 18, contra o Red Bull Bragantino no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.