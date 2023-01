Sasha Meneghel rebate sobre possível participação de João Figueiredo no BBB23: Não tem a menor condição!

14/01/2023 | 13:10



Vamos combinar que quem gosta mesmo de reality show estava bem ansioso para saber quais famosos estariam na lista do Camarote do BBB23. João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, comentou nas redes sociais sobre ir participar da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo aconteceu quando o casal decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes para interagir com seus fãs no Instagram, e uma das questões foi sobre o cantor ter supostamente desistido de ser participante do BBB23. E ao começar a responder que não tinha sido convidado, Sasha logo tratou de falar que não iria conseguir lidar com a situação.

Nunca nem iria. Eu, hein? Eu ia aparecer lá de Dummy. Eu ia dormir com ele todos os dias, ia estourar o programa. Não tem a menor condição. Eu tenho gastrite, João! Você não pode ir.

Em seguida, João Figueiredo tratou de complementar a amada e disse:

Por isso, olha! Por isso não iria. Eu não fui convidado. Também não aceitei convite e depois desisti, eu só não iria. Mas se eu fosse, não desistiria.