Usain Bolt vê milhões de dólares sumirem de contas de investimento na Jamaica

14/01/2023 | 12:49



Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, Usain Bolt, 36 anos, reclama o desaparecimento de milhões de dólares em uma conta de investimento na Jamaica de acordo com seu gerente Nugent Walker em entrevista ao jornal jamaicano The Gleaner.

Walker afirmou que a Divisão de Investigações Financeiras e a Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica já abriram investigações para analisar a questão financeira.

"Todas as medidas nesse sentido foram tomadas para que possamos descobrir o que aconteceu", informou o gerente. Ainda segundo ele, o atleta percebeu pela que havia algo errado com suas finanças na última quarta-feira.

Suspeita de fraude, a Stocks and Securities Limited (SSL)vem sendo alvo de investigação. Um ex-funcionário vem sendo apontado como responsável pelo problema. Sua identidade não foi revelada, mas advogados do acusado afirmam que as partes estão em contato com a empresa para que os fatos sejam esclarecidos.

Homem de confiança de Bolt, Walker revelou que o atleta tem investimentos na SSL há muitos anos. "O Bolt está nesta empresa há mais de dez anos. Todo o seu portfólio está sendo analisado", disse.

Usain Bolt se aposentou das pistas de atletismo em 2017. Dono de oito medalhas de ouro em Olimpíadas, o atleta jamaicano ainda é o recordista mundial dos 100 m e 200 m rasos.