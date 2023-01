Após participação na Casa de Vidro do BBB23, Giovanna Leão posta carta aberta aos fãs

14/01/2023 | 12:11



Giovanna Leão que esteve presente dentro da Casa de Vidro do BBB23 e que acabou perdendo a chance para entrar no reality show, acabou tendo alguns tweets antigos recordados pelos seguidores sobre alguns posicionamentos antigos dela.

Logo de cara, a empresária disse ainda dentro da Casa de Vidro que não tinha medo do cancelamento. Agora, fora de toda aquela loucura, Giovanna decidiu se pronunciar por meio do Instagram com uma carta aberta.

Tive pouco tempo para absorver as informações, mas uma vez que minha mentalidade está há muitos anos mudada, não é difícil me abrir com vocês e mostrar quem eu sou hoje. É um texto longo, mas necessário para esclarecer assuntos muito sérios! Com toda a sinceridade, e por quantas vezes forem necessárias, quero pedir PERDÃO por minhas falas totalmente erradas, meu pensamento tão equivocado na época - comparada à atual vivência e consciência de classe que possuo hoje - pois na época, eu era cercada apenas pela branquitude e seus privilégios. Mas isso não justifica o que fiz. Nada justifica! Eu sei que errei, mas eu gostaria que vocês me dessem uma oportunidade pra que vissem que eu não sou a mesma Giovanna de anos atrás. Ao grupo que pertenci, e que nunca escondi ter entrado (pois não tem por que mentir para vocês ou fingir algo), espero que entendam que um - foi há MUITOS anos, dois - a nomenclatura era usada de maneira geral e entre todas as pessoas que estavam no grupo e fora dele (e em outras redes sociais), três - era um dos grupos mais famosos para divulgar lives, e quatro - eu usava o espaço SOMENTE para divulgação de quando eu estava jogando online, assim como em outros vários e diversificados grupos! Sobre o envolvimento da menina (que preservarei o nome em respeito a ela, pois tive conhecimento de que a atacaram também e isso tem que parar!), pontuo que pedi desculpas logo após o ocorrido, pois mesmo imatura e sem tanto entendimento acerca do tema naquele momento, soube o quanto ela se abalou. Nós brigamos feio, mas minha fala foi desproporcional. Entendo ela não ter aceito meu pedido de desculpas na época, e peço desculpas novamente!! Perdão, perdão a todo mundo que ofendi, que despertei gatilhos, que machuquei, que entristeci, que enraiveci. Por fim, reitero que, da mesma forma que não reproduzi esse erro nos últimos anos, me comprometo a estar cada vez mais receptiva e atenta a assuntos dessa temática, para que nunca mais se repita, sempre em busca de evolução e aprendizado. Desculpa. Perdão. Estou de peito aberto para ouvir as críticas, continuar aprendendo e dialogar. Compreender cada vez mais e aceitar tudo o que mereço. Obrigada por todo amor que, mesmo com tudo, me ofereceram. Obrigada. O sonho do BBB acabou, mas a vida continua. Tem que continuar. Com carinho e MUITO respeito, Giovanna.

Parece que ela ficou com receio sim do cancelamento, não é mesmo!? Mas que bom que ela caiu na real do que veio a falar anteriormente.