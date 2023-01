Luis Lobianco recebe festa surpresa nos bastidores de Vai na Fé e diz: Acredito que passar niver no trabalho é bom sinal

14/01/2023 | 11:11



Durante a última sexta-feira, dia 13, Luis Lobianco teve motivos de sobra para arrancar um grande sorrisão no rosto - tudo porque o artista estava comemorando os seus 41 anos de idade, e também é importante dizer que a novela em que o ator está presente está prestes a estrear na Globo.

Pois é, Lobianco vai estar presente no elenco de Vai na Fé que estreia na próxima segunda-feiram dia 16, e antes mesmo da estreia, o ator apareceu nas redes sociais com um vídeo mostrando a surpresa que ganhou de seus amigos nos bastidores da trama.

Acordei com 41! Me sinto um grande gostoso e tô atentíssimo ao movimento da vida. Que venham as lindas mensagens de feliz aniversário! Ganhei festa surpresa no camarim de Vai na Fé! Amo vocês e acredito que passar niver no trabalho é bom sinal. Tá tudo certo.

Vale lembrar que Luis Lobianco está volta às novelas após quatro longos anos. O último papel dele foi de Clóvis em Segundo Sol.