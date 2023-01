Gabi Brandt divide boas notícias sobre a gravidez de risco com os fãs

14/01/2023 | 10:10



Como você acompanhou, ao anunciar que estava esperando pelo terceiro filho, Gabi Brandt contou para seus fãs e seguidores das redes sociais que a gestação está bem complicada e que ela até teria passado por alguns sangramentos.

Agora a influenciadora anda dando ainda mais detalhes em suas redes sobre a gestação de risco e na última quinta-feira, dia 12, ela resolveu deixar o coração dos fãs um pouco mais aquecido e compartilhou uma notícia boa em seus Stories.

Hoje eu fui na ultra e na minha obstetra. E meu hematoma diminuiu, tô muito feliz, deu tudo certo com o bebê. Tá crescendo bastante, tá bem grandão. A placenta ainda continua baixa, mas teve uma melhora. Então, vamos comemorar, ok? E é isso, gente, tô muito feliz. Tipo assim, diminuiu, não sumiu. Mas diminuiu. E, proporcionalmente, o bebê cresceu. Então, o tamanho do hematoma diminuiu e o tamanho do bebê, cresceu. Ah, então, enfim gente. Graças a Deus, muita alegria felicidade. Nossa, eu tava tão preocupada.

Em seguida, Gabi mostrou para os internautas um vídeo do ultrassom do novo membro da família e logo em seguida mostrou também a sua cama lotada com os outros dois filhos. Em uma das imagens, a influenciadora mostra Henri deitado sobre sua perna, pertinho da barriga e escreveu:

Henri quis dormir de grude com o irmãozinho.

Que fofos!