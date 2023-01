Decreto autoriza transferência de veículos com parcelas abertas

14/01/2023 | 09:44



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou um decreto que autoriza a transferência d<EM>e propriedade de veículos mesmo que ainda existam parcelas abertas e a vencer do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). A medida, publicada no Diário Oficial de hoje já está em vigor e terá efeito retroativo, com validade desde o dia 1º.

O texto revoga o artigo 8º do Decreto 67.381/2022, que determinava a transferência de propriedade de veículos apenas após a quitação integral do imposto.

"Eliminamos uma barreira que impedia a comercialização e transferência de veículos", afirmou Tarcísio. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, ficando atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).