Guto Volpi cogita seguir no Consórcio

Artur Rodrigues



14/01/2023 | 09:19



Menos de um mês após anúncio de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires de se desligarem do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o cenário começa a mudar. Após se encontrar com o prefeito de Mauá e novo presidente do colegiado, Marcelo Oliveira (PT), o chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) admitiu a possibilidade de o município permanecer. “O Consórcio tem uma importância muito significativa para o Grande ABC e para Ribeirão Pires. Eu e o Marcelo estamos conversando e acredito que ele possa dar uma gestão dinâmica ao Consórcio, que é exatamente o que a entidade precisa”, declarou Guto Volpi ao Diário.

Segundo o prefeito de Ribeirão Pires, o encontro com Marcelo Oliveira foi uma agenda oficial que ele cumpriu como novo prefeito de Ribeirão Pires diplomado e empossado, após vencer a eleição suplementar realizada em 11 de dezembro do ano passado. O objetivo, portanto, não era tratar exclusivamente de assuntos ligados ao Consórcio, mas, segundo o prefeito de Ribeirão, foi inevitável não tocar no assunto. “O Marcelo me questionou sobre a decisão de sairmos da entidade. Eu me encontrei com ele por ser o novo prefeito de Ribeirão, mas obviamente conversamos sobre o Consórcio. Fiquei otimista com a nossa conversa e acredito que uma reviravolta pode acontecer. Inclusive, levarei os pontos da nossa conversa para os prefeitos de São Bernardo (Orlando Morando) e São Caetano (José Auricchio Júnior)”, contou.

Guto também informou que a decisão de Ribeirão voltar ou não para o Consórcio independe do posicionamento de São Bernardo e São Caetano, embora as três cidades tenham assinado uma nota em conjunto anunciando a saída das instituição em 20 de dezembro, justamente no dia em que Marcelo foi eleito presidente. “São posições independentes. Ribeirão pode voltar e as outras duas não, assim como pode acontecer o contrário, ou apenas uma delas voltar e Ribeirão não. Não há nada definido no momento, mas tentarei conversar com o Auricchio e o Orlando”, disse Guto Volpi.

Contrariados com o resultado da eleição no Consórcio, Orlando e Auricchio deixaram o prédio da entidade antes do fim da reunião. Guto, no entanto, permaneceu até o fim e posou para fotos com o novo presidente.

"Diante de um modelo obsoleto e da pouca produtividade do Consórcio, as prefeituras acreditam que os recursos empenhados mensalmente à entidade serão melhor aplicados diretamente nos municípios, com mais investimentos em saúde, educação e segurança pública. Os altos custos da mensalidade do Consórcio não são compatíveis com a realidade dos municípios”, dizia a nota divulgada à época pelas três prefeituras. Orlando presidiu o colegiado em 2017 e 2018 e Auricchio, em 2009.

O Consórcio existe desde os anos 1990 e abrange as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O grupo tem como objetivo planejar, articular e definir ações regionais.