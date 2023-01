Simaria Mendes compartilha foto nas redes sociais e fã faz sugestão ousada

14/01/2023 | 09:11



Vamos combinar que se tem alguém que gosta de postar fotos com um teor mais sensual dentro das redes sociais, esse alguém é Simaria. A cantora está sempre atualizando as suas redes sociais com alguma publicação nova.

Mas o que ela não estava esperando era que ao publicar uma foto no Instagram, um fã um pouco mais ousado decidiu fazer um pedido para ela. Na foto, Simaria faz menção a uma canção de Shakira, e na legenda escreveu:

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Eis então que o fã decidiu indicar para que Simaria investisse na plataforma Onlyfans - para quem não sabe, esse é um site onde as pessoas costumam pagar para consumir conteúdos em sua maioria para adultos. Será que ela vai investir?