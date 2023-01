Paulista: Palmeiras enfraquecido, São Paulo reformulado e rivais com novo técnico

14/01/2023 | 06:30



Primeira competição de futebol realizada no Brasil, em 1902, o Campeonato Paulista retorna para mais uma temporada. Neste sábado, às 16h, Inter de Limeira x São Bernardo dá o pontapé inicial da 121ª edição do Estadual mais prestigiado do País, que tem sido dominado pelo Palmeiras no começo desta década.

O time alviverde esteve presente nas últimas três finais. Ergueu a taça em 2020 e 2022 ao bater Corinthians e São Paulo, respectivamente, e foi vice em 2021, depois de ser derrotado pelo rival tricolor.

O Palmeiras é considerado o time a ser batido pelos rivais pelo protagonismo alcançado no cenário nacional e continental nos últimos anos. Dono de 24 troféus do Estadual, o time de santos manteve a base e vai começar a temporada sem reforços, algo inédito na chamada "Era Crefisa".

No entanto, o elenco está enfraquecido, já que perdeu um de seus titulares mais importantes: Gustavo Scarpa, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra. Danilo também está perto de deixar o clube rumo ao futebol europeu.

Mas o técnico Abel Ferreira considera como reforço a promoção de sete jovens campeões da Copa São Paulo de Juniores em 2022 para o profissional, entre eles o badalado Endrick, e a recuperação de lesão do volante Jailson e do meio-campista Raphael Veiga. "Acho importante essa mescla, porque os jogadores mais jovens vêm com aquela vontade de mostrar, de jogar, fazer de tudo", afirmou Veiga, sobre o grupo, que considera "equilibrado". O primeiro desafio do atual campeão paulista é contra o São Bento, neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque.

CORINTHIANS COM POUCAS, MAS SIGNIFICATIVAS MUDANÇAS

Maior campeão estadual, com 30 conquistas, o Corinthians começa 2023 com poucas, mas significativas mudanças. A principal delas aconteceu na comissão técnica. Vítor Pereira deixou o clube e acertou com o Flamengo, o que fez a torcida corintiana chamar o português de "traidor".

O Corinthians trouxe Fernando Lázaro, ex-auxiliar técnico da equipe, para substituir o técnico português. Ele é filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo corintiano. "O que eu penso: o time precisa ser equilibrado. Temos características para isso", disse Lázaro sobre sua ideia de jogo para a equipe.

Ele gosta de trabalhar com um elenco enxuto, que foi reforçado com o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o atacante paraguaio Angel Romero, de volta ao clube após três anos e meio. Yuri Alberto foi comprado em definitivo e assinou contrato válido até dezembro de 2027.

Para conseguir a manutenção do centroavante, a diretoria fez uma engenharia no acordo com o Zenit, cedendo o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, 23, além de dar ao clube russo prioridade na compra do jovem atacante Pedro.

O Corinthians é o único dos quatro grandes a estrear fora de casa. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, encara o Red Bull Bragantino no domingo, às 16h.

SÃO PAULO REJUVENESCIDO

Dos grandes, o São Paulo foi quem mais contratou. São seis novos jogadores em relação à temporada passada. O clube reformulou seu elenco a pedido de Rogério Ceni, que queria um grupo mais jovem e recebeu, uma vez que também saíram atletas veteranos, como Nikão e Patrick, além de Miranda, que se aposentou. A prioridade foi buscar atacantes rápidos que jogam pelos lados, casos de Pedrinho e Marcos Paulo.

Também chegaram o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Jhegson Méndez e o meia Wellington Rato. "Tentamos nos destacar, mas o coletivo está na frente. Se o time ganhar jogos e títulos, será um ano bom para todos", disse o equatoriano Méndez. Dono de 22 troféus estaduais, o São Paulo estreia no Paulistão no domingo, às 18h30, em duelo com o Ituano, no Morumbi.

SANTOS SOB NOVA DIREÇÃO (DE NOVO)

Depois de mais uma temporada ruim, o Santos também se mexeu e trouxe cinco reforços: o goleiro Vladimir, o lateral João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Stiven Mendoza. A equipe está sob nova direção, de Odair Hellmann. Paulo Roberto Falcão é o coordenador do clube.

A expectativa é que, depois de cinco técnicos diferentes em 2022 - Fábio Carille, Fabián Bustos, Marcelo Fernandes, Lisca e Orlando Ribeiro -, Odair acabe com a instabilidade em relação ao comando técnico e faça com que o Santos volte a ser competitivo.

"Os meus trabalhos são de longo prazo", disse o treinador. "Quero fazer no Santos o que fiz em outras equipes: fechar meu ciclo. Conseguir dar passos na parte técnica, conquistar objetivos. Prometo muito respeito ao clube que trabalho, muito comprometimento. Convenço os jogadores disso".

O Santos faz sua estreia no domingo, às 18h30, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. Será o primeiro jogo após a morte do Rei Pelé, que foi velado no gramado onde tantas vezes brilhou.

PORTUGUESA, QUASE SAF, NA ELITE

A Portuguesa conquistou o acesso após sete anos longe da elite do futebol paulista e volta a jogar o Paulistão depois de anos de agruras e problemas financeiros graves. O clube trabalha para virar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e zerar dívida de R$ 480 milhões.

A mudança para SAF foi aprovada em junho pelos sócios da Lusa, mas o processo ainda não foi concluído. Há outras etapas a serem finalizadas antes da implementação da SAF. "Sabemos das dificuldades, mas queremos fazer uma campanha segura, fincar raízes entre os principais clubes do estado e buscar uma vaga na Série D", disse o presidente Antonio Castanheira.