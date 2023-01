Água Santa vence e Diadema é o único representante do Grande ABC na Copinha; veja fotos

Da Redação



13/01/2023 | 21:41



O Água Santa venceu com tranquilidade o Vila Nova-GO, por 2 a 0, nesta sexta-feira (13) no Estádio do Inamar, e garantiu a vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe de Diadema vai enfrentar o Atlético-MG – data e horário serão divulgados posteriormente pela Federação Paulista de Futebol.

Os gols do jogo foram marcados pelo atacante David, aos 15 minutos do segundo tempo, e pelo ponta Vinicius, aos 35 minutos da etapa final. A vitória fez com que o Água Santa ficasse como o único representante do Grande ABC na maior competição de revelação de talentos do futebol brasileiro.

A equipe de Diadema volta a encarar o Atlético-MG, rival na primeira fase da competição. Com os dois times já classificados, o Água Santa poupou seus titulares e foi superado por 4 a 2 pelo Galo. Agora, vai com força máxima em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O destaque do jogo foi o atacante David. Ele abriu o marcador com um golaço – cortou o zagueiro e, quase sem ângulo, acertou um chute no canto oposto ao do goleiro do Vila Nova-GO – e ainda deu assistência para o gol de Vinicius, após aproveitar falha do zagueiro.