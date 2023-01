Idoso que matou vizinho por barulho de fogos em São Bernardo vira réu por homicídio

Heitor Mazzoco



13/01/2023 | 19:25



O juiz da Vara do Júri de São Bernardo, Fernando Martinho de Barros Penteado, aceitou a denúncia e tornou o engenheiro Mário D’Amore Junior réu na ação por homicídio contra o também engenheiro Francisco Nicolás Lopes Filho. D’Amore Junior responde por ter atirado na cabeça de Lopes Filho por se incomodar com barulho de fogos de artifício. O caso ocorreu no último dia 2 no Riacho Grande, em São Bernardo.



“Os requisitos da custódia cautelar estão presentes no caso concreto. Com efeito, a existência do crime está demonstrada pelo laudo necroscópico, enquanto os relatos das testemunhas caracterizam indícios de autoria em desfavor do indiciado”, disse o magistrado em trecho da decisão de quinta-feira (12) e publicada no DJE (Diário de Justiça Eletrônico) desta sexta-feira (13).



“Consta dos autos que o indiciado teria ameaçado a vítima no dia anterior, inclusive na presença de um policial militar, e no dia dos fatos, antes de supostamente atirar contra o ouvido esquerdo da vítima, teria apontado a arma em direção a cabeça de outras pessoas, dentre elas uma criança”, cita o juiz na decisão. A defesa de D’Amore Junior pediu revogação da prisão preventiva para ser substituida por prisão domiciliar. De acordo com os advogados do réu, ele sofre de hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, sequelas pulmonares de infecção por covid-19 e depressão. O juiz negou o pedido por entender que o réu pode receber medicamentos na prisão.



Relembre o caso

No último dia 2, Mário D’Amore Junior atirou em Francisco Nicólas Lopes Filho, que estava soltando fogos de artifício na rua. O tiro, segundo a perícia, atingiu a cabeça da vítima. D’Amore Junior se irritou com o barulho por causa dos animais de estimação. De acordo com familiares da vítima, os fogos eram em comemoração pela melhora de saúde da mãe da vítima, que superou um câncer. Neste ano, Lopes Filho se mudaria para Europa, onde se casaria com a namorada.