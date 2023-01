Internautas apontam indireta de Miley Cyrus para ex-marido Liam Hemsworth em Flowers

13/01/2023 | 17:10



Miley Cyrus está dando o que falar nesta sexta-feira, dia 13, depois de lançar Flowers, primeiro single de seu oitavo álbum de estúdio, que chegará às plataformas de streaming em março. Mas a música não está entre os assuntos mais comentados da web apenas pela novidade. Os internautas apontam, também, que a obra traz uma artista mais confiante, escrevendo versos sobre amor próprio, com direito a possível indireta a seu ex-marido Liam Hemsworth, ator de Hollywood conhecido por Jogos Vorazes.

Esta será a primeira produção de estúdio de Miley desde que lançou Plastic Hearts, em 2020. E, de acordo com a gravadora do álbum, o lançamento reflete a força que a artista encontrou ao focar em sua saúde, tanto física quanto mental. Com isso, o clipe de Flowers traz a cantora em paisagens californianas enquanto canta linhas empoderadas como:

Eu posso me amar melhor do que você pode.

É esse trecho, aliás, que está sendo um dos apontados como um recado para o ex Cyrus, que não fez nenhuma declaração explícita que ligue a música ao Liam Hemsworth - mas que quis fazer a divulgação do single no dia do aniversário do ex.

Quer mais? Pois logo na primeira estrofe, ela canta:

Éramos bons, éramos ouro / Tipo de sonho que não pode ser vendido / Estávamos bem, até não estarmos / Construímos uma casa e a vimos queimar.

Lembrando que o relacionamento do ex-casal foi cheio de idas e vindas. Eles se conheceram durante as gravações do filme A Última Música, em 2008, no qual eram protagonistas, e tornaram público o relacionamento dois anos depois. Ficaram noivos em 2012, terminaram, voltaram em 2016 e se casaram no fim de 2018. Meses depois, em agosto de 2019, eles se separaram. Em novembro de 2018, em um incêndio, a casa dos dois em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, foi queimada ? possivelmente a referência de Flowers.

Os fãs de Miley ainda criaram a teoria de que a cantora fez uma releitura de uma música que Liam gostava e dedicava à ela: When I Was Your Man, de Bruno Mars. A hipótese criada - e que viralizou no rede - é que o refrão de Flowers é uma resposta aos versos de Mars sobre o que deveria ter feito antes do término.

Quer um exemplo? Enquanto Bruno Mars canta que deveria ter comprado flores para sua amada, Miley diz que pode comprar flores para ela mesma. Eita!