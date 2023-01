Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 15/01/2023

Coluna Social



Associações celebram ano com novos desafios

Inovação, desafios e união foram destaques na confraternização promovida pelo Ciesp de São Bernardo, com a presença da diretoria e conselho, além de familiares e representantes de instituições parceiras, como Acisa, Senai, AGERH, Sebrae, FEI e Fatec.

A festa apresentou as expectativas, evidenciando a importância da cooperação entre as associações presentes que têm o objetivo de fortalecer cada vez mais a indústria.

Durante a noite, Jurandir Santos, gestor do Senac de São Bernardo, foi homenageado pelo trabalho com a educação. “Espero sempre contribuir, principalmente, com a cidade que me abraçou e me desenvolveu”, agradeceu.

Ribeirão Pires com programação intensa

Conversamos com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lígia Pinheiro Volpi, que é atuante na área social há 30 anos e nos contou um pouco sobre os projetos elaborados, assim como o impacto causado na vida das pessoas.

Desde que está à frente do fundo, em 2021, a prioridade foi o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações promovidas alcançaram, aproximadamente, nove mil famílias, até o momento, além das que receberam doações através das 40 instituições sociais parceiras. “Fico feliz em ajudar as entidades e espero que em 2023 nós sejamos mais positivos e otimistas para alcançar os nossos objetivos”, comenta a presidente.

Lígia destacou iniciativas programadas, como o Varal Solidário, Feira de Economia Criativa e Desenvolvimento Social, cursos de capacitação profissional gratuitas em parceria com o Senai e Sebrae e o café anual de apresentação de instituições sociais. “Meu maior desejo é que possamos ter um ano mais produtivo, que a economia do país melhore e a empregabilidade possa aumentar”, enfatiza.

Projetos mobilizam a terceira idade

Em nosso bate-papo com Eliana Dias Mendonça, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Rio Grande da Serra, ressaltamos a importância dos projetos realizados para a melhoria na vida das pessoas, assim como as perspectivas para o ano que se inicia.

Além do calendário oficial que será cedido pelo governo do Estado para as futuras campanhas, a presidente revelou que continuará com a mobilização de projetos como os jogos regionais da terceira idade, concurso Miss e Mister terceira idade e cursos de panificação e confeitaria. Este último, inclusive, conquistou interesse do público e já contemplou 120 formandos em 10 meses.

O planejamento das próximas atividades está voltado, principalmente, ao incentivo no mercado de trabalho para as mulheres empreendedoras da comunidade, educação financeira, arte e gastronomia.

Há 27 anos, Eliana iniciou trabalhos com o social, atendendo famílias de baixa renda e buscando proporcionar a prática da empatia e capacitação profissional para, de fato, mudar a vida das pessoas. “O meu maior desejo em 2023 é transformar cidadão de bem e de sucesso” conclui Eliana.

Inspirador

Além da viagem descontraída para os Estados Unidos, Rose Corsini participou da Art Basel Miami, uma feira que inspira a diversidade das expressões artísticas. Na exposição, pôde conferir as tendências lançadas no mundo da moda e design. A arquiteta e designer de interiores trouxe impressões e aprendizados para impulsionar novas criações em seu escritório andreense. “Tem de tudo, do luxo ao nada convencional. Um verdadeiro mosaico!”, destacou.

Grupo Motiró comemora novidade imobiliária

Construir um imóvel é também materializar um sonho para muitas pessoas. Assim foi a entrega do Motiró Assunção, no bairro homônimo, que agitou o mercado imobiliário andreense. Os integrantes tiveram motivos de sobra para comemorar a conclusão da obra em uma excelente localização. O trabalho de 108 unidades conta com plantas de 63 e 73 m², incluindo suíte e varanda gourmet. “Não existe nada mais gratificante do que ver a felicidade das pessoas ao receber um empreendimento”, enfatiza o presidente do Grupo Motiró, Marcus Santaguita. A noite de apresentação foi regada a coquetel e muita descontração.

