Após novas acusações de agressão sexual, Kevin Spacey declara inocência

13/01/2023 | 16:10



Novas atualizações sobre o caso de Kevin Spacey foram divulgada nesta sexta-feira, dia 13. O ator declarou inocência durante uma audiência em um tribunal de Londres, segundo informações da revista People. Isso porque, recentemente, ele recebeu sete novas acusações de agressão sexual. Mas, vale lembrar que não é a primeira vez que o nome de Kevin está envolvido em polêmicas como essa. As primeiras acusações foram feitas em 2017.

Apesar de ter deposto em dezembro de 2022 e ter se declarado inocente, o processo não chegou ao fim. Ainda de acordo com a revista, um novo julgamento foi marcado para o dia 6 de julho de 2023, e, então, uma decisão será tomada.

Segundo informações do Deadline, Kevin já tem um total de 12 acusações de assédio sexual. A primeira denúncia de 2017 teve desfecho em outubro de 2022, com a inocência do artista. Na ocasião, o júri da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, decidiu que as provas apresentadas eram insuficientes para responsabilizarem Spacey.