Iluminação smart: Positivo Casa Inteligente amplia portfólio de produtos

13/01/2023 | 15:55



Uma boa iluminação é capaz de transformar qualquer ambiente, ainda mais se permitir ao usuário customizá-la com cores, conectá-la a outros objetos da casa e até mesmo controlá-la de forma remota, seja via smartphone, seja por comandos de voz. Com todos esses recursos, a Positivo Casa Inteligente, plataforma da Positivo Tecnologia que oferece soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), acaba de ampliar seu portfólio de iluminação smart com a Smart Luminária de Mesa Wi-Fi e a Smart Luminária Spot de Embutir.

A Smart Luminária de Mesa Wi-Fi está disponível em duas versões (preta e branca), tem potência de 5W e é ideal para usuários que precisam de portabilidade e versatilidade para transformar ambientes de descanso, leitura e convivência. Compatível com as assistentes virtuais Alexa e Google Assistente, pode ser customizada por comandos de voz ou diretamente no aplicativo gratuito da marca para ajustes de cor (mais de 16 milhões de tons), temperatura (branco quente de 3.000k a branco frio de 6.500k) e intensidade. Outros recursos de destaque são as possibilidades de sincronia de cores com as músicas favoritas do usuário e a criação de cenas com outros dispositivos conectados, inclusive a partir de um exclusivo botão com configurações pré-definidas.

Já a Smart Luminária Spot de Embutir pode ser embutido no teto ou em sancas de gesso, tem potência de 5W e opções de temperatura de cor entre 2.700k e 6.500k, além de fluxo luminoso de 400 lúmens. Também é compatível com as assistentes de voz Amazon Alexa e Google Assistente e conta com timer programável para maior conforto e economia de energia. A lâmpada vem acompanhada de uma moldura para instalação, tem vida útil de 15 mil horas, conexão direta com o roteador Wi-Fi e certificação da Anatel. Assim como os demais produtos da linha de iluminação inteligente da Positivo, não requer qualquer equipamento extra para a instalação. Basta conectar o dispositivo ao ponto de eletricidade e configurar o produto pelo próprio aplicativo.

A Smart Luminária de Mesa Wi-Fi já pode ser adquirida pelo site da Positivo Casa Inteligente por R$ 299. A Smart Luminária Spot de Embutir, por sua vez, tem previsão de lançamento para 20 de janeiro e preço sugerido de R$ 149. Ambos os produtos têm um ano de garantia e desconto de 10% para pagamentos via Pix.

“Pela facilidade de instalação, personalização e uso, os produtos de iluminação smart são, ao mesmo tempo, excelentes portas de entrada para consumidores que querem embarcar nesse universo e opções extremamente versáteis para entusiastas que querem conectar diversos objetos em um mesmo ambiente. A Smart Luminária de Mesa Wi-Fi e a Smart Luminária Spot de Embutir se complementam e são perfeitas para quem procura liberdade para mudar cenários com um simples comando no celular ou assistente de voz”, diz José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente.