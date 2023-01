Ezra Miller, o intérprete de Flash, assume culpa em roubo e aceita acordo de liberdade condicional

13/01/2023 | 15:11



O que estava previsto acontecer no caso de Ezra Miller de fato rolou! O intérprete de Flash se declarou culpado em um tribunal de Bennington, em Vermont, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, dia 13, pela no roubo ocorrido em 2021, quando invadiu a casa do vizinho e furtou garrafas de uísque, informa a revista Variety.

A estrela de Animais Fantásticos, que se identifica como pessoa não-binária, aceitou um acordo judicial para evitar a prisão, devendo pagar uma multa de 500 dólares, o equivalente a quase três mil reais, e um ano de liberdade condicional, composta por 41 pontos, incluindo não beber, passar por testes de drogas e assumir o compromisso de buscar tratamento de saúde mental.

Se ele não fizesse o acordo com a Justiça, o astro de Hollywood poderia pegar até 20 anos de prisão.