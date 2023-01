Saiba como Lisa Marie Presley perdeu a fortuna de Elvis Presley e acumulou dívidas

13/01/2023 | 15:11



Lisa Marie Presley morreu na última quinta-feira, dia 12, aos 54 anos de idade em meio a batalhas legais não resolvidas sobre suas finanças. Segundo informações do Daily Mail, a filha única de Elvis Presley perdeu a fortuna de mais de 500 milhões de reais deixada para ela por seu pai e acumulou dívidas.

A artista estava brigando na Justiça com o ex-marido Michael Lockwood, pai de suas filhas gêmeas, após o músico pedir 200 mil reais por mês em pensão alimentícia e insistir que ela tinha mais dinheiro do que afirmava nos documentos judiciais. A cantora havia dito que não poderia pagar a quantia por possui mais de 80 milhões de reais em dívidas, após negócios desastrosos feitos por seu gerente de negócios Barry Siegel.

Em 2018, Lisa Marie processou Barry acusando-o de administrar mal sua herança. Ele começou a administrar as finanças de da famosa em 2003 e, em 2005, vendeu 85 por cento de sua participação na Elvis Presley Enterprises, o que a levou a perder o controle do nome e dos direitos de imagem de seu pai. Siegel teria insistido que era necessário pagar as dívidas dela.

O Daily Mail noticia que Michael pediu em 2016 que a mãe de suas filhas pagasse um milhão e 300 mil reais por ano para que ele pudesse desfrutar de um estilo de vida mais próximo ao seu estado civil de vida. Ele também buscou 200 mil reais por mês em pensão alimentícia. Apesar de eles terem assinado um acordo pré-nupcial, o músico alegou que foi mal assessorado por seus advogados. O caso foi resolvido em 2018 favor de Lisa, mas em 2021 Lockwood voltou ao tribunal exigindo a pensão.

A filha de Elvis teria evitado pagar a quantia por anos, afirmando que não tinha condições. No entanto, ele exigiu que a ex-esposa enviasse o valor com a justificativa que ela estava cheia de dinheiro com o contrato de cinco milhões de reais e a cinebiografia do pai. O caso ainda não estava resolvido quando ela morreu.