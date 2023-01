Especial: Confira bate-papo com Fundo Social de Rio Grande da Serra

Coluna Social



15/01/2023



A coluna social realizou um especial de bate-papos com as presidentes dos Fundos Sociais de cada uma das cidades do Grande ABC. Eliana Dias Mendonça, pós-graduada em políticas públicas, está à frente do Fundo de Rio Grande da Serra e nos contou um pouco mais sobre os planos para o social neste ano que se inicia. Confira:

Juliana Bontorim Convida - Qual o principal planejamento para 2023, em termos de campanha?

Eliana Mendonça - Além dos calendários que serão cedidos pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo e pela Secretaria de Esporte de SP, há planejamentos para a mobilização do Jori (Jogos Regionais da terceira idade), concurso Miss e Mister 3° idade, curso de panificação e confeitaria e jogos entre os sete municípios.

JBC - Quais serão os novos projetos?

EM - Serão relacionados a mulheres empreendedoras da comunidade, arte, gastronomia, educação financeira, concurso Miss e Mister terceira idade e a gastronomia do Cambuci, fruto local.

JBC - Existe algum número que gostaria de ressaltar do impacto que o Fundo tem causado na vida das pessoas?

EM - Sim, o número de pessoas contempladas com o projeto de confeitaria e panificação. Foram 120 pessoas que se formaram, por grupos de 12 pessoas, em 10 meses.

JBC - Tem alguma festa programada?

EM - Ainda não.

JBC - Quanto tempo trabalha com social? Fale um pouco da sua paixão pela área e seu maior desejo em 2023.

EM - 27 anos atuando com famílias de baixa renda, proporciono atividades e relacionamentos para trabalho voltado à baixa estima, educação financeira, prática e empatia e revelação a prática de profissionais. O meu maior desejo em 2023 é transformar cidadão de bem e de sucesso.