Ex-marido de Lisa Marie Presley diz que seu mundo virou de cabeça para baixo após morte da cantora

13/01/2023 | 14:10



Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos de idade após sofrer uma parada cardíaca. Em um comunicado enviado ao Entertainment Tonight por seu advogado, Michael Lockwood reagiu à morte da ex-esposa e mãe de suas filhas gêmeas.

O guitarrista, que foi casado com a filha única de Elvis Presley entre os anos de 2006 e 2016, estaria se concentrando nas jovens Harper e Finley, de 14 anos de idade.

Michael esperava uma recuperação rápida e completa porque suas filhas precisavam dela. É muito triste que não tenha sido assim. O mundo de Michael virou de cabeça para baixo. Ele está com as duas filhas agora, declarou o representante do famoso.

O advogado Joe Yanny acrescentou que as orações de Michael estão com a mãe da artista, Priscilla Presley, e o resto da família.