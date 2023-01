Ramalhão perde para o Bahia e é eliminado da Copinha; veja fotos

Pamela Cadamuro



13/01/2023 | 14:03



O Santo André está fora da Copinha. Em uma partida bem disputada no Estádio Bruno José Daniel nesta sexta-feira (13), com substituições e boas chances para o Ramalhão, o time da casa foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia. Veja a galeria de fotos abaixo.

O Santo André saiu na frente no primeiro tempo com gol de Bruninho. Nos minutos finais da primeira fase do jogo, Lawan marcou para o Bahia e empatou. Depois do intervalo, os dois times voltaram e iniciaram o segundo tempo com uma série de faltas para os dois lados. Aos 15 minutos, o Bahia virou o placar com o gol de Nathan.

Com o resultado, o Bahia se garante na terceira fase da Copa São Paulo e o próximo adversário ainda pode ser do Grande ABC, caso o EC São Bernardo vença a partida contra o Santos que acontece nesta sexta (13), às 15h, também em Santo André.