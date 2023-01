Campeonatos estaduais no OneFootball: veja todos os jogos do Catarinense e Paranaense

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/01/2023 | 13:55



O OneFootball confirmou ontem (12) a transmissão ao vivo de todos os jogos do Campeonato Catarinense e do Campeonato Paranaense em 2023. Após o sucesso da temporada anterior, a plataforma de mídia exibirá novamente as partidas dos estaduais a partir deste sábado (14).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Os jogos de ambos os campeonatos serão exibidos em pay-per-view por meio do aplicativo (para celular e TV) e site do OneFootball. Torcedores espalhados pelo Brasil terão acesso às 80 partidas do Catarinense e às também 80 partidas do Paranaense. Todas serão transmitidas ao vivo e com narração português. Os valores são de R$ 16,90 por partida do estadual do Paraná, e R$ 10,90 por partida do campeonato de Santa Catarina.

Torcedores também poderão aproveitar gratuitamente os melhores momentos de cada partida e uma variedade de conteúdos das competições que ficarão disponíveis nas plataformas da OneFootball e em sua rede de distribuição de vídeo.