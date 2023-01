Especial: Confira bate-papo com Fundo Social de Ribeirão Pires

Coluna Social



15/01/2023 | 07:00



A coluna social realizou um especial de bate-papos com as presidentes dos Fundos Sociais de cada uma das cidades do Grande ABC. Lígia Pinheiro Volpi, formada em psicologia, está à frente do Fundo de Ribeirão Pires e nos contou um pouco mais sobre os planos para o social neste ano que se inicia. Confira:

Juliana Bontorim Convida - Qual o principal planejamento para 2023, em termos de campanha?

Lígia Volpi - Atualmente, o Fundo Social de Solidariedade está esperando o anúncio do calendário oficial das campanhas do governo do Estado, para podermos empenhar nossa equipe na execução de tais campanhas, assim como, nos estruturar e acompanhar essas ações.

JBC - Quais serão os novos projetos?

LV - Alguns dos projetos elaborados são:

- Varal Solidário, onde pretendemos instalar um varal em cada UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade em parceria com a Secretária de Saúde, e criar a desburocratização na ação de doar roupas e receber doações, sendo que o doador terá apenas que ir até a UBS do seu bairro e pendurar a roupa que deseja doar e caso queira poderá pegar alguma roupa que lá estiver.

- Feira de Economia Criativa e Desenvolvimento Social, é um projeto em parceria com o Legislativo da cidade, onde utilizamos um espaço da Câmara Municipal para dar espaço a artesãos que não tem infraestrutura para expor na cidade, sendo obrigatório ser ou ter sido aluno do Fundo Social desde o ano de 2021 até agora, ou ser aluno de alguma instituição social parceira.

- Cursos de capacitação da parceria Sebrae/Senai, uma parceria onde trazemos cursos gratuitos para a sede do Fundo Social, cursos esses ministrados pelo Sebrae/Senai onde capacitamos a população.

- Café de apresentação de instituições sociais da cidade, será uma data anual onde convidaremos todos os representantes das instituições da cidade para um bate-papo e network entre eles, para que eles tenham a oportunidade de trocar contatos e estreitar laços das instituições.

JBC - Existe algum número que gostaria de ressaltar do impacto que o Fundo tem causado na vida das pessoas?

LV - Acredito que o número que causa mais impacto a todos é o número de famílias que ajudamos desde que assumimos o Fundo Social de Solidariedade em 2021. Até o momento, são nove mil famílias atendidas quase que mensalmente, sem contar as pessoas que recebem doações do Fundo Social através das mais de 40 instituições sociais parceiras atendidas por nós semanalmente.

JBC - Qual o projeto de maior sucesso e qual será sua projeção?

LV - Atualmente, o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires tem como prioridade o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo assim não deixamos existir a falta de alimentos, roupas e cobertores a quem mais precisa, ainda também atendendo as mais de 40 instituições sociais da cidade, chegando mais longe com o atendimento através dessas parcerias. Mas não menos importante, temos os cursos em parceria com o Sebrae/Senai, onde queremos expandir para outros locais fora a sede do Fundo Social e assim poder captar ainda mais pessoas para serem capacitadas por essa parceria.

JBC - Tem alguma festa programada?

LV - No momento a programação e o foco da equipe seguem em garantir a continuidade dos atendimentos e o fluxo do trabalho. Festas beneficentes serão programadas durante o ano.

JBC - Quanto tempo trabalha com social? Fale um pouco da sua paixão pela área e seu maior desejo em 2023.

LV - Trabalho pela parte social já faz 30 anos. O meu maior desejo é que possamos ter um ano mais produtivo, com menos vulnerabilidade, que a economia do país melhore e a empregabilidade possa aumentar, pois além de atendermos a parte social, oferecemos a capacitação para que as famílias possam ter um caminho para conseguirem se estabilizar. Fico feliz em ajudar as entidades sociais com as doações e capacitar as pessoas, e espero que em 2023, nós sejamos mais positivos e otimistas para alcançar os nossos objetivos.