Príncipe Harry diz que a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles teria insinuado que era a vez de Meghan Markle ser a vilã

13/01/2023 | 13:10



Príncipe Harry não deixou nenhum membro da família real britânica escapar das revelações feitas em seu livro, O Que Sobra. Segundo informações do Daily Mail, o Duque de Sussex descreveu a relação conturbada entre Meghan Markle e a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles, incluindo o momento em que elas foram apresentadas no final de 2016.

O casal havia ensaiado como a Meghan deveria cumprimentar Charles e Camilla. Ele a instruiu a fazer uma reverência para o filho da Rainha Elizabeth II, dirigir-se a ele como Sua Alteza Real e dar-lhe um beijo em cada bochecha caso o monarca se inclinasse - mas, se não o fizesse, ela deveria se limitar a um aperto de mão. No entanto, Harry instruiu a esposa a adotar uma abordagem diferente com a madrasta, pois uma reverência não era necessária. Meghan foi incentivada a apenas dar um beijo em cada bochecha da Rainha Consorte ou outro aperto de mão.

O irmão mais novo do Príncipe William revelou que a conversa entre os quatro foi fácil no início. Após Meghan e o Rei Charles III iniciarem uma conversa tranquila, Camilla teria ficado intrigada. Os casais terminaram o noivado discutindo a carreira da atriz de Suits. No entanto, o encontro rendeu muitas conversas polêmicas, compartilhadas na autobiografia.

Harry afirmou que Camilla sugeriu que o duque considerasse assumir o papel de Governador Geral das Bermudas, que envolveria uma mudança para longe de Londres. A esposa de Charles teria apresentado a sugestão para tirar o casal do centro em brasa do redemoinho, mas o Duque de Sussex escreve que assim eles também seriam tirados de cena.

Em outra parte do livro, o ruivo diz que o pai e amadrasta queriam que Kate Middleton mudasse a grafia de seu nome para Katherine no lugar de Catherine:

Lembrei-me da vez em que ele e Camilla queriam que Kate mudasse a grafia de seu nome, porque já havia duas cifras reais com um C e uma coroa acima: Charles e Camilla. Seria muito confuso ter outro.

Antes de o noivado de Harry e Meghan ter sido anunciado em novembro de 2017, a Duquesa de Sussex teria ficado cada vez mais preocupada em como estava sendo apresentada na imprensa e chegou a entrar em uma batalha legal contra o The Sun. Incomodada, decidiu pedir conselhos à futura sogra, mas não recebeu muito apoio.

Meghan procurou Camilla, que tentou aconselhá-la dizendo que isso era exatamente o que a imprensa sempre fazia com os recém-chegados, que tudo passaria no devido tempo, que Camilla já havia sido a vilã. A implicação é o quê? Agora era a vez de Meg?, escreveu Harry na obra.