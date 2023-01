Santo André realiza primeira edição do Domingo no Paço de 2023

Da Redação



13/01/2023 | 13:00



O projeto Domingo no Paço, em Santo André, está de volta para sua primeira edição em 2023. No próximo dia 15, das 10h às 17h, o estacionamento do prédio do Executivo andreense será destinado para a diversão das famílias que buscam opções de lazer gratuito.

A programação conta com jogos e brincadeiras, mini-quadras esportivas, espaço kids, slackline, triciclos família e trenzinhos praianos. Todas as atividades contam com instrutores do Departamento de Lazer que realizam o acompanhamento. A estrutura do evento tem ainda som ambiente e praça de alimentação.

É permitido que o público leve as próprias bicicletas, patins, skates e patinetes. Além disso, os pets também são bem-vindos em um ambiente aberto e propício à diversão que, em 2023, levou 25.544 pessoas ao espaço.

O projeto Domingo no Paço é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Lazer, e acontece semanalmente.