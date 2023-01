Com brasileiros, New York Times lista os melhores destinos para viajar em 2023

Maria Beatriz Vaccari

13/01/2023 | 11:55



O jornal norte-americano New York Times divulgou uma lista com os 52 melhores destinos turísticos para viajar em 2023. Veja os destaques e o ranking completo, que conta com dois representantes brasileiros.

52 destinos para viajar em 2023

Londres, na Inglaterra, ocupa o primeiro lugar da lista. A publicação destaca que a cidade irá inaugurar uma solução de transporte que promete facilitar a vida dos turistas. Trata-se de uma linha que conecta o aeroporto Heathrow aos bairros centrais da capital.

Outro evento que torna Londres ainda mais atrativa para viagens em 2023 é a coroação do rei Charles III. A cerimônia está marcado para 6 de maio.

Repleta de cenários para passeios contemplativos a pé, Morioka, no Japão, aparece em segundo lugar. Já o Monument Valley Navajo Tribal Park, reserva natural no Arizona, nos Estados Unidos, completa o top 3.

Destinos brasileiros

Dos 52 destinos listados pelo New York Times, dois são brasileiros. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, conquistou a 11ª posição.

O local é conhecido por suas inúmeras dunas de areia clara, que formam paisagens inesquecíveis e presenteiam os visitantes com piscinas naturais perfeitas para banhos.

A cidade de Manaus (AM), por sua vez, ficou em 41º lugar. A publicação destaca que a visita à capital do Amazonas é uma ótima oportunidade para provar ingredientes típicos da região e se deliciar com receitas da cozinha ancestral.

Lista completa

Abaixo, confira a lista completa de destinos para visitar em 2023, segundo o New York Times.

Londres (Inglaterra) Morioka (Japão) Monument Valley Navajo Tribal Park (EUA) Kilmartin Glen (Escócia) Auckland (Nova Zelândia) Palm Springs (EUA) Kangaroo Island (Austrália) Vjosa River (Albânia) Accra (Gana) Tromso (Noruega) Lençóis Maranhenses (Brasil) Butão Kerala (Índia) Greenville (EUA) Tucson (EUA) Martinica Deserto do Namibe (África do Sul) Alaska Railroad (EUA) Fukuoka (Japão) Flores (Indonésia) Guadalajara (México) Tassili n’Ajjer (Argélia) Kakheti (Geórgia) Nîmes (França) Ha Giang (Vietnã) Salalah (Omã) Cuba Odense (Dinamarca) Uluru-Kata Tjuta National Park (Austrália) Boquete (Panamá) Tarragona (Espanha) Charleston (EUA) Cayos Cochinos (Honduras) Burgundy Beer Trail (França) Istambul (Turquia) Taipei (Taiwan) El Poblado (Colombia) Lausanne (Suíça) Methana (Grécia) Louisville (EUA) Manaus (Brasil) Vilnius (Lituânia) Macon (Geórgia) Madri (Espanha) Grand Junction (EUA) La Guajira (Colômbia) Bergamo e Brescia (Itália) American Prairie (EUA) Eastern Townships (Canadá) New Haven (EUA) The Black Hills (EUA) Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

