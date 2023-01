YouTube transmite jogos do Paulistão pelo segundo ano consecutivo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/01/2023 | 11:55



Pelo segundo ano consecutivo, o YouTube irá exibir os jogos do Campeonato Paulista. As transmissões começam no próximo sábado (14 de janeiro) e contarão com conteúdos exclusivos antes, durante e depois das partidas. A ação é feita em parceria com a Federação Paulista de Futebol e a LiveMode.

O YouTube fará a transmissão de 67 partidas de competições do futebol paulista, sendo 16 partidas do Paulistão A1 (14 exclusivas em plataformas gratuitas e as duas finais do torneio) e pelo menos 15 jogos do Paulistão Feminino. Para assistir aos jogos, basta acessar o canal do Paulistão pelo celular, computador, tablet ou Smart TV.

Para fazer a narração dos jogos entram em campo os narradores Luís Felipe Freitas, da Cazé TV, e Chico Pedrotti, do Canal Desimpedidos. Também participam das transmissões Alê Xavier, Milene Domingues, Jackson Follman, Souza, e os repórteres André Hernan, Jackson Pinheiro e Bianca Molina, além de outros convidados, criadores e ex-jogadores.

Este ano, as transmissões vão trazer uma terceira opção de áudio: o usuário poderá escolher opções de áudio para assistir a partida, contando com áudio principal, áudio dos criadores ou áudio com som ambiente. Além dessas novidades o torcedor poderá assistir a vídeos de câmeras exclusivas, ter acesso às estatísticas, reacts e mais.

Para a primeira fase, foram definidos os jogos de 12 rodadas que serão transmitidos no YouTube. Confira abaixo a tabela das partidas confirmadas na plataforma:

14/01 – Santos x Mirassol

19/01 – Ferroviária x São Paulo

21/01 – Inter de Limeira x Corinthians

25/01 – Ituano x Palmeiras

29/01 – São Paulo x Corinthians

04/02 – Palmeiras x Santos

09/02 – Palmeiras x Inter de Limeira

12/02 – Água Santa x Palmeiras

16/02 – Santo André x Santos

18/02 – São Bento x São Paulo

25/02 – São Paulo x São Bernardo

05/03 – Corinthians x Santo André