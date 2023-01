O Brasil do futebol. Uma bíblia que surge... ...criada por um historiador do Memofut... ...cujo avô foi gerente em São Bernardo.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2023 | 07:30



O livro cobre o período 1922 a 1987 e tem um subtítulo: “Uma história política do futebol brasileiro”.

Rodrigo Guimarães Saturnino Braga envereda por vários campos, inclusive o jornalístico. A publicação demonstra a evolução do jornalismo brasileiro, com a citação de órgãos de divulgação que marcaram época, mantiveram-se ou desapareceram. Focaliza cronistas de cada época.

Um exemplo: ao citar “A Gazeta”, edição de 30 de novembro de 1933, Rodrigo Braga lembra que o jornalista Tomás Mazzoni usava o pseudônimo “Olympicus”.

Muitos outros nomes, com ou sem a importância de Tomás Mazzoni, estão no livro do Rodrigo. É saboroso o capítulo em que é abordado o bairrismo de certos cronistas e suas discussões com o público-leitor.

Outro exemplo: “Em 5 de outubro (de 1913, portanto antes do período esmiuçado por Rodrigo), um ‘conhecido foot-baller’ enviou uma carta ao jornal (O Imparcial), na qual criticava o artigo publicado no dia anterior, cujo autor, sob o pseudônimo de Gavroche, teria sido extremamente bairrista ao ‘classificar de casuais as vitórias dos cariocas sobre os chilenos e a destes sobre os (...) teams organizados pela Liga Paulista’”.

MERCSWISS

Nas reuniões do Memofut do Museu do Futebol, vira e mexe Rodrigo é provocado por esta página “Memória” para falar do avô Narciso Guimarães. Sr. Narciso trabalhou em São Bernardo. Foi diretor de uma das duas primeiras indústrias instaladas no trecho da Via Anchieta de São Bernardo, entre os quilômetros 22 e 23, no atual bairro Assunção, a Mercantil Suíça – a outra indústria pioneira da via, em São Bernardo, foi a Matarazzo.

Um dos planos de “Memória” é obter autorização para percorrer, com Rodrigo, os pavilhões da antiga Mercswiss, que resistem, hoje ocupados por outras atividades. A Mercantil Suíça sobreviveu entre o final da década de 1940 e meados dos anos 1960. Fabricava bicicletas e máquinas de costura.

UMA BÍBLIA

UM DICIONÁRIO

Trabalho acadêmico com linguagem simples e direta, jornalística

O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Futebol

Uma história política do futebol brasileiro (1922-1987)

Autor: Rodrigo Guimarães Saturnino Braga

RG Editores, 404 páginas, obra nascida de dissertação de mestrado defendida na Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, com posteriores oito apresentações no Memofut.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 16 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8285

MANCHETE – Previdência revisa benefícios em São Paulo.

Ministério detectou 50 mil irregulares no Rio de Janeiro.

CULTURA & LAZER – Festa do Rock reuniu 30 mil pessoas na abertura ontem (15-1-1993) no Morumbi.

LINHA ABERTA (Tito Costa) – Música. Mas essa gritaria é música?

AME SUA CIDADE (José Roberto Gianello) – São Bernardo, o trabalho e o automóvel.

ESPECIAL – Verão irrita “branquelos” na região. Na maré contrária da maioria da população, pessoas que fogem do sol e do calor enfrentam verão com muita paciência.

Reportagem: Mirla Silva, com fotos de Luciano Vicioni.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de Goiás, hoje é o aniversário de Alto Horizonte, Castelândia, Jesúpolis, Nova Iguaçu de Goiás, Panamá e Professor Jamil.

Aniversariam também em 16 de janeiro: São Gonçalo do Pará (MG) e Vila Pavão (ES).

HOJE

Dia dos cortadores de cana-de-açúcar ou Dia do Bóia Fria.

SANTOS DO DIA

Os franciscanos Berardo, Vital, Pedro, Acúrsio, Adjuto e Oto. Italianos. Pregaram o Evangelho na Espanha e Marrocos. Foram decapitados em 1226.

José Vaz

Papa Marcelo I

Em 16 de janeiro de...

1913 – São Paulo Railway divulga novos horários dos trens que cortavam a região: 6h25, 7h20, 9h15, 14h e 15h25. O trem misto das 16h20 parava em Paranapiacaba e os anteriores seguiam até Santos.

1948 - Fundada a primeira agência da Caixa Econômica Federal na região, em Santo André.

1983 – Em Editorial, o Diário focalizava a greve dos coletores de lixo em São Bernardo: ”O que é melhor para a coleta de lixo?”.