Obituário - 16 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Genny Bellomi, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Regina de Biazzi Mantovani, 92. Natural de Bocaina (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Basilisa Rodrigues Mazzolin, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Dias Barboza, 90. Natural de Paranatama (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Margarida da Silva Cruz, 80. Natural de Aracaju (SE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evilazio Caldas Feitosa, 79. Natural de Cedro de São João (SE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josefa Negreiro Cabelo, 77. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zilda Maria dos Santos Borges, 71. Natural de Santo Antônio da Platina (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda do Nascimento Pietrobon, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Humberto Assunção Costa, 67. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Laffi, 63. Natural de Carapicuíba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo, Memorial Jardim Santo André.

Rafael Borges de Sousa, 33. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Percinda Gil Nascimento, 98. Natural de Itiúba (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Dora Molino, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Onofre Casa, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Bartholomeu Navarro Belmonte, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

Agenor Furlim, 84. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

José Cláudio Bruni, 82. Natural de Itatiba (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

João Holanda da Silva, 81. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

João Cavalieri, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Otacílio Ferreira Dantas, 75. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Benedito de Castro, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Flavio Tolotti, 70. Natural de São Bernardo. Residia em Pouso Alegre (MG). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

José Raul Barros Silva Filho, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Abinanci Costa Silva, 60. Natural de Santa Luzia (MA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

José Zschaber Marinho Assumpção, 59. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Conrado Villani Filho, 52. Natural de Ibiúna (SP). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Juliana Sudaria da Silveira, 88. Natural de Macaubal (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Assunção do Nascimento Sampaio, 78. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Fátima Cavalcante Dantas, 74. Natural de São José da Lagoa Tapada (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Severina Samuel dos Santos Patrício, 97. Natural de Araruna (PB). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Bezerra Feitoza, 95. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Rosa dos Anjos, 87. Natural de Canarana (BA). Residia na Cidade Júlia. Dia 10. Cemitério São Luiz, na Capital.

Lídia Coelho Santos, 78. Natural de Planaltino (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Silva Araujo, 74. Natural de Barro Alto (BA). Residia no bairro Americanópolis. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Santiago de Almeida, 73. Natural de Ingá (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Jardim da Colina.

Márcia Inácia da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério São Luiz, em São Paulo.

André Luiz da Luz, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Samuel Valério da Silva, 44. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Ramona Romão dos Santos, 43. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Nogueira. Dia 10. Jardim da Colina.

MAUÁ

Antônio dos Santos, 64. Natural de Guarantã (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Leonor Resende dos Santos, 64. Natural de Nova Fátima (PR). Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.