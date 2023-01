Príncipe William ignora repórter após ser questionado se leu novo livro de Príncipe Harry

13/01/2023 | 11:11



Ao que parece, Príncipe William não gostou nadinha de ser chamado de careca pelo irmão mais novo. Na última quinta-feira, dia 12, na saída de um evento em Birkenhead, o primogênito de Lady Diana ignorou um repórter que perguntou se ele leu a autobiografia de Príncipe Harry.

- Você teve alguma chance de ler o livro do seu irmão, Sua Alteza Real?, disparou o jornalista.

William, por sua vez, fingiu que não ouviu o homem e continuou caminhando ao lado da esposa, Kate Middleton.

Vale lembrar que o livro de memórias de Harry, intitulado O Que Sobra, tem causado grande reboliço, já que o ruivo colocou a boca no trombone e expôs todos as tretas da família real, incluindo ataques a William e ao próprio pai, Rei Charles III. Em certo capítulo, ele até alfineta a calvície do irmão. Eita!